نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، رسالة اعتذار لجماهير القلعة الحمراء لما بدر منه نتيجة ضغطه على الإدارة للموافقة على انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي.

قال وسام في مقطع فيديو نشره حساب الأهلي على موقع “فيسبوك”: “أنا بعتذر لجمهور الاهلي وكابتن الخطيب والإدارة واللاعيبة وأي حد ليه مكان في قلبي على التصرفات اللي عملتها والحاجات اللي حصلت مني، أنا اتصرفت بطريقة مش موافق عليها عشان مش عايز أي لاعب يعمل كدة”.

وتابع وسام قائلًا: “الأهلي نادي كبير وعظيم والنادي هو اللي طلعني لفوق والجمهور هو اللي عملني ووصلني للمرحلة دي، اللي خلاني يجيلي فرصة احتراف، النادي هو اللي خلى السنة ونص دي أحلى أيام حياتي، واشتريت بيت في مصر عشان احنا في بلدنا التانية”.

وأكمل وسام: “النادي الأهلي هو اللي خلاني نجم لمنتخب فلسطين وخلاني امثل المنتخب وافرح شعب فلسطين كله، عايز الناس تسامحني على كل حاجة عملتها، الموضوع كبر وخرج من ايديا ومكنتش عارف اتصرف ازاي واعمل ايه، لكن انا قررت اقعد هنا عشان اسمعكم الكلام الحقيقي، أي بيانات طلعت من اي حد واتكلمت ضد الاهلي أنا مش مع الناس دي ومصر هي بلد الأمن وأحلى فترات حياتي قضيتها في مصر”.

واختتم: “مهما يحصل أنا بعشق النادي الأهلي وشرف لأي لاعب في الدنيا كلها يلعب في النادي الأهلي”.