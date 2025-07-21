نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم مبيومو من برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على الخدمات الكاميروني بريان مبيومو، وذلك لتدعيم مركز الخط الأمامي، قبل بداية الموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني مبيومو

وأعلن المان يونايتد، عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع بريان مبيومو قادمًا من برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الجناح الكاميروني البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا مع اليونايتد لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

وأجرى بريان مبيومو حوارًا مع الموقع الرسمي لليونايتد، عقب انضمامه بشكل رسمي، وقال: "بمجرد أن علمت بوجود فرصة للانضمام لمانشستر يونايتد، قررت ألا أفوت الفرصة لأوقع لفريق أحلامي الذي لطالما ارتديت قميصه في سنوات نشأتي".

أضاف الدولي الكاميروني: "أحاول كل يوم أن أكون لاعبًا أفضل من اليوم السابق؛ هذه هي عقليتي. أعلم أنني أملك الروح والشخصية اللازمتين لأرتقي لمستويات أعلى من خلال التعلم من المدرب روبن أموريم واللعب مع لاعبين من طراز عالمي".

وأختتم حديثه، قائلًا: "الجميع تحدثوا معي عن البيئة التي يتم إعدادها هنا والخطط الطموحة للمستقبل. هذا نادي هائل بملعب عظيم وجماهير رائعة، جميعنا عازمون على المنافسة على أكبر الألقاب".

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال بريان مبيومو إلى اليونايتد، كلفت خزينة النادي 75 مليون يورو شاملة الإضافات.

وانتقل الجناح الكاميروني البالغ من العمر 25 عامًا إلى برينتفورد في صيف 2019 قادمًا تروا الفرنسي بمقابل 4 ملايين يورو.

وقدم بريان مبيومو موسمًا مميزًا مع فريقه السابق برينتفورد، حيث خاض مع الفريق 42 مباراة بكافة المسابقات، سجل 20 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.