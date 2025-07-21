نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس: فوز مهم ومكاسب عديدة في أول تجربة ودية.. وعودة كريم فؤاد إضافة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عماد النحاس، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على الملعب في أولى تجارب الفريق الودية بمعسكر الإعداد بتونس، مؤكدًا أن اللقاء حقق الكثير من المكاسب في ظل مشاركة جميع اللاعبين في تجربة قوية ومفيدة للغاية.



وقال النحاس عقب المباراة: المباراة هي الأولى لنا بعد 8 أيام من بداية فترة الإعداد، وحققنا فوزًا مريحًا برباعية جعلتنا نطمئن على مستوى الفريق، كما خرجنا بالعديد من الإيجابيات حيث شارك جميع اللاعبين في اللقاء باستثناء حسين الشحات الذي يشارك في التدريبات بداية من الغد.



وتابع النحاس قائلًا: أهم شيء في مباراة اليوم أمام الملعب التونسي كان التزام اللاعبين بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والخروج من اللقاء دون تعرض أي لاعب للإصابة.



كما أننا حرصنا على توزيع الجهد بين اللاعبين من أجل الدفع بأكبر عدد ممكن في المباراة، ولا شك أن الأداء سيتحسن تدريجيًّا في المباريات المقبلة وهذا ما يهدف له الجهاز الفني. وأكمل النحاس حديثه مؤكدًا أن نتيجة الفوز تمنح الفريق دوافع كبيرة في المرحلة المقبلة، وأن خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق سوف يدرس كل إيجابيات وسلبيات اللقاء، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر عالٍ من التركيز، ويرغبون في تقديم كل ما لديهم.



وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، مشيرًا كذلك إلى عودة كريم فؤاد بعد تعافيه من الإصابة وأهمية مشاركته في اللقاء لنحو 45 دقيقة، مؤكدًا أنه سيكون من العناصر الهامة للفريق في الموسم الجديد.



وكان الأهلي قد فاز على فريق الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في أولى تجارب الأهلي بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.