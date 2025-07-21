نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال عبد الواحد: فوز مهم في أجواء رائعة ومعسكر الإعداد يمنحنا أفضلية قبل الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز في أولى التجارب الودية للأهلي بمعسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، برباعية مقابل هدف على فريق الملعب التونسي، مؤكدًا أن المباراة أقيمت في أجواء رائعة للغاية، واستفاد الفريق خلالها بشكل كبير.

وأكد عمر كمال أن الأهلي لعب بشكل جيد للغاية في مباراة اليوم، وأن جميع اللاعبين مستعدون بشكل قوي للموسم الجديد، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق.

وأوضح عبد الواحد أن تلاحم المباريات في المواسم الماضية كان يشكل ضغطًا كبيرًا على لاعبي الأهلي، إلا أن وجود فترة زمنية كافية بين الموسم المنصرم والموسم المقبل وخوض الفريق خلال هذه الفترة معسكر إعداد يمنح اللاعبين أريحية كبيرة، ويجعلهم مستعدون بشكل قوي للغاية قبل بداية الموسم الجديد.

اختتم عمر كمال عبد الواحد حديثه مؤكدًا أن العلاقة التي تجمع بين لاعبي الأهلي هي علاقة أخوة وصداقة، وأن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ويعملون جميعًا من أجل مصلحة الأهلي.

وكان الأهلي قد فاز على فريق الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في أولى تجارب الأهلي بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.