نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني عن أزمة حامد حمدان مع بتروجت: عصر عبودية لاعبي كرة القدم أنتهى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي مجدي عبد الغني عن أزمة اللاعب حامد حمدان وانقطاعه عن التدريبات من اجل رحيله إلى الزمالك

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: عصر عبودية اللاعبين انتهت وما يفعله مسؤولي بتروجت ليس احترافية

وأضاف: حامد حمدان سيترك بتروجت وسيحصل على بطاقة دولية مؤقتة حال عدم موافقة النادي على رحيله عن بتروجت إلى الزمالك.

وتابع: لا اعلم سبب تمسك إدارة بتروجت بحامد حمدان، وبتروجت ليس ناد منافس على البطولات من اجل التمسك بخدمات حامد حمدان

وأردف: أناشد وليد لطفي رئيس نادي بتروجت بالموافقة على رحيل حامد حمدان إلى الزمالك، ما يفعله إدارة بتروجت مع حامد حمدان ليس احترافية

وأختتم مجدي عبد الغني تصريحاته قائلا: على إدارة بتروجت ان تتجنب اي أزمات مع اللاعب، وحامد حمدان لم يذهب إلى بتروجت مجددا