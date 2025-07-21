الرياضة

مجدي عبد الغني عن أزمة حامد حمدان مع بتروجت: عصر عبودية لاعبي كرة القدم أنتهى

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مجدي عبد الغني عن أزمة حامد حمدان مع بتروجت: عصر عبودية لاعبي كرة القدم أنتهى

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث الإعلامي مجدي عبد الغني عن أزمة اللاعب حامد حمدان وانقطاعه عن التدريبات من اجل رحيله إلى الزمالك

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: عصر عبودية اللاعبين انتهت وما يفعله مسؤولي بتروجت ليس احترافية

وأضاف: حامد حمدان سيترك بتروجت وسيحصل على بطاقة دولية مؤقتة حال عدم موافقة النادي على رحيله عن بتروجت إلى الزمالك.

وتابع: لا اعلم سبب تمسك إدارة بتروجت بحامد حمدان، وبتروجت ليس ناد منافس على البطولات من اجل التمسك بخدمات حامد حمدان

وأردف: أناشد وليد لطفي رئيس نادي بتروجت بالموافقة على رحيل حامد حمدان إلى الزمالك، ما يفعله إدارة بتروجت مع حامد حمدان ليس احترافية

وأختتم مجدي عبد الغني تصريحاته قائلا: على إدارة بتروجت ان تتجنب اي أزمات مع اللاعب، وحامد حمدان لم يذهب إلى بتروجت مجددا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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