نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني عن أزمة حامد حمدان مع بتروجت: عصر عبودية لاعبي كرة القدم أنتهى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تحدث الإعلامي مجدي عبد الغني عن أزمة اللاعب حامد حمدان وانقطاعه عن التدريبات من اجل رحيله إلى الزمالك
وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: عصر عبودية اللاعبين انتهت وما يفعله مسؤولي بتروجت ليس احترافية
وأضاف: حامد حمدان سيترك بتروجت وسيحصل على بطاقة دولية مؤقتة حال عدم موافقة النادي على رحيله عن بتروجت إلى الزمالك.
وتابع: لا اعلم سبب تمسك إدارة بتروجت بحامد حمدان، وبتروجت ليس ناد منافس على البطولات من اجل التمسك بخدمات حامد حمدان
وأردف: أناشد وليد لطفي رئيس نادي بتروجت بالموافقة على رحيل حامد حمدان إلى الزمالك، ما يفعله إدارة بتروجت مع حامد حمدان ليس احترافية
وأختتم مجدي عبد الغني تصريحاته قائلا: على إدارة بتروجت ان تتجنب اي أزمات مع اللاعب، وحامد حمدان لم يذهب إلى بتروجت مجددا