نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فؤاد: سعيد بعودتي للمشاركة بعد غياب عام وأسعى لاستعادة مستواي ومساعدة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالمشاركة في مباراة الملعب التونسي الودية بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة الإصابة، وقال إنه كان ينتظر هذه العودة بفارغ الصبر، مؤكدًا أنها المشاركة الأولى التي يخوضها مع الأهلي منذ سنة تقريبًا من الغياب.

وأضاف أن أجواء معسكر إعداد الفريق في تونس حماسية للغاية، في ظل كم النجوم التي يزخر بها الفريق، لافتًا إلى أن مجموعة الصفقات السوبر التي أبرمها الأهلي انعكست بشكل إيجابي على أجواء التدريبات، التي أصبحت أكثر سخونة وحماسًا، وقال إن هناك استمتاعًا كبيرًا من جميع اللاعبين بالمران.

وقال كريم: أنا متحمس للغاية للعودة ولتقديم أفضل مستوى ممكن، ولهذا أسعى إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة وبأقصى مجهود ممكن للعودة إلى المستوى الذي وصلت إليه قبل الإصابة ومساعدة الفريق في المرحلة القادمة.

وكان الأهلي قد فاز على فريق الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في أولى تجارب الأهلي بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.