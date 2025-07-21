نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتسح الملعب التونسي برباعية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي والذي جمعت الفريقين وديا استعدادا للموسم الجديد.

ونجح المارد الأحمر في التفوق برباعية مقابل هدف مع الرأفة وسط مستوى مميز من اللاعبين.



وسجل محمد شريف هدف اللقاء الأول للنادي الأهلي ليتقدم المارد الاحمر مبكرا في الدقيقة 9.

عودة شريف كانت ذهبية ليزور الشباك التونسية بهدف ثان ويرفع تقدم فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل بن شرقي هدف اللقاء الثالث في الدقيقة 36 لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.



وعقب بداية الشوط الثاني سجل اللاعب محمد عبد الله هدف فريقه الرابع في الدقيقة 54.

وحاول الملعب التونسي تسجيل هدف شرفي لتنهي المباراة بفوز الأهلي.