نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

نتائج قرعة دوري أبطال أوروباأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2025 - 2026) في مدينة نيون السويسرية.

وشهدت القرعة تقسيم الفرق المشاركة إلى مسارين، الأول هو مسار الأبطال الذي يضم الفرق أبطال الدوريات ذات التصنيف الأقل، والثاني مسار الدوري الذي يضم الفرق التي احتلت مراكز متقدمة في دورياتها المحلية دون التتويج باللقب.

وأسفرت قرعة مسار الأبطال عن لقاء يجمع الفائز من مباراة مالمو (السويد) وأر أف أس (لاتفيا) مع الفائز من كوبنهاغن (الدنمارك) ودريتا (كوسوفو).

ويلتقي الفائز من كوبس (فنلندا) وكايرات (كازاخستان) مع الفائز من سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) وزرينسكي (البوسنة)، ويلعب الفائز من ليخ بوزنان (بولندا) وبرييدابليك (آيسلندا) مع الفائز من لينكولن (جبل طارق) والنجم الأحمر (صربيا).

ويواجه الفائز من رييكا (كرواتيا) ولودوجوريتس (بلغاريا)، الفائز من نوح (أرمينيا) وفيرينتسفاروش (هنغاريا)، ويلتقي الفائز من شكنديا (مقدونيا) وستيوا بوخارست (رومانيا) مع الفائز من شيلبورن (أيرلندا) وقره باغ (أذربيجان).

أما قرعة مسار الدوري فأسفرت عن مواجهة بين فنربخشة (تركيا) وفينورد (هولندا)، ويلعب نيس (فرنسا) مع بنفيكا (البرتغال)، كما يلتقي الفائز من لقاء بران (النرويج) وريد بول سالزبورج (النمسا) مع كلوب بروج (بلجيكا)، ويواجه الفائز من رينجرز (إسكتلندا) وباناثينايكوس (اليونان) الفائز من فيكتوريا بلزن (التشيك) وسيرفيت (سويسرا).

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي الخامس والسادس من أغسطس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر ذاته.

ويخوض كل فريق مباراتين ضد خصمه ذهابا وإيابا، ويتأهل الفائز لخوض الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في حين تتحول الفرق الخاسرة للمشاركة في الأدوار التأهيلية من بطولة الدوري الأوروبي.