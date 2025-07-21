الفيصل الزبير ينهي جولة ميزانو الإيطالية فـي المركز الرابع لتحدي جي تي للسباقات القصيرة

أحداث عديدة حالت دون صعود الفريق لمنصة التتويج

أنهى المتسابق الدولي الفيصل الزبير بن خالد الزبير، برفقة زميله في فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» الألماني ينز كلينجمان، السباق الثاني من تحدي جي تي العالمي من «أيه دبليو أس» بالمركز الرابع في فئة الكأس الذهبي على حلبة ميزانو الإيطالية، فيما انسحب الفريق من السباق الاول بعد الحادث الذي تعرضت له سيارة الفريق في اللفة الأولى من السباق. وأظهر الثنائي مستوى عاليا على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو» في التجارب والتصفيات على حلبة ميزانو الإيطالية المميزة بتحدياتها، ولكن عقوبة التراجع 10 مراكز من مكان تأهله للسباق الثاني حالت دون تحقيق الفيصل لمركز متقدم في السباق بسبب الحادث الذي وقع للفريق في السباق الأول وذلك على حسب لوائح السباق، كما شهد السباق الثاني رفع الأعلام الحمراء في المراحل المبكرة مع وجود تأخير لفترة طويلة لحين إصلاح الحواجز المعدنية. وقام الفيصل الزبير بتسليم مهام القيادة لزميله ينز كلينغمان في نصف الساعة الأخيرة من السباق بعد أداء متميز للفيصل نجح من التقدم من المركز 32 الى المركز 21 ، ومع اجتياز ثنائي فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» لخط النهاية بالمركز الرابع في فئة الكأس الذهبي خلف فريق إميل فري للسباقات [فيراري]، ساينتلوك للسباقات [آودي]، وسيارة ماكلارين الفائزة بالسباق الأول لمصلحة فريق كراج 59. كانت بداية هذه الجولة مثاليةً للزبير وكلينجمان بعد تصدر فترة التجارب الحرة بعد ظهر الجمعة. حيث أكملا 49 لفة وبأفضل توقيتٍ قدره 1:33.026 دقيقة للتصدر أمام فريق إميل فري للسباقات وفريق ساينتلوك للسباقات، كما حافظ فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» على صدارته في فئة الكأس الذهبي في المرحلة التمهيدية للتصفيات مساء الجمعة.

السباق الأول

وحقق كلينجمان المركز الثاني في القسم الأول من التصفيات خلف سائق فريق إميل فري للسباقات كريس لولهام على متن سيارة فيراري، وانطلق من المركز الثاني في فئة الكأس الذهبي والمركز الثامن الإجمالي في السباق الأول الذي بلغت مدته ساعة كاملة ومتفوقًا على فريق «كراج 59» بالمركز الثالث على متن سيارة ماكلارين.

لكن مساعي كلينجمان للمنافسة على الفوز بالسباق الأول تبددت بعد لحظاتٍ من انطلاقته المذهلة، حيث تعرضت السيارة لاصطدامٍ من الخلف بعد بضعة منعطفاتٍ فقط في اللفة الأولى، وعاد إلى منطقة الصيانة مع تضرر في نظام التعليق الخلفي قبل الانسحاب.

تلك الحادثة أدت أيضًا إلى انسحاب لولهام المنطلق من المركز الأول، ومهّدت الطريق أمام لويس بريت للفوز بفئة الكأس الذهبي لفريق «كراج 59» بعد 36 لفة من التسابق.

السباق الثاني

خيبة أمل السباق الأول كانت تعني أن على الفيصل الزبير الضغط مجددًا سعيًا لتحقيق نتيجة قوية للسباق الثاني، وسجل رابع أفضل توقيتٍ في التصفيات لذلك السباق صباح الأحد، وقدره 1:32.952 د بعد إصلاح فنيي فريق دبليو أر تي لأضرار سيارة بي أم دبليو، بينما حقق جيلز ماجنوس قطب الانطلاق الأول لفريق ساينتلوك للسباقات.

إلا أن الفيصل الزبير حصل على عقوبة التراجع من مكان تأهله، بسبب الحادث الذي تعرض له زميله في السباق الأول، وبالتالي تراجع 5 مراكز، بعد نجاح طلب الاستئناف الذي تقدم به الفريق وتخفيف العقوبة من 10 مراكز إلى 5 على شبكة الانطلاق.

وسيتم مواصلة مجريات تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» لكأس السباقات القصيرة «السبرينت» مع الجولة الرابعة التي تستضيفها حلبة ماني كور الفرنسية بين 1 و3 أغسطس المقبل

الفيصل الزبير: نسعى لتسجيل مزيد من النقاط فـي الجولة المقبلة

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: «كان السباق طويلًا جدًا، كما أن الانطلاق من مركز متأخر جعل مهمتنا أصعب بالتأكيد وانطلقنا من المركز 32 في الترتيب الإجمالي، لكن السيارة كانت جيدة طوال السباق وتقدمتُ إلى المركز 21 في الترتيب الإجمالي أثناء القيادة، ولكن التأخر بفارق بسيط في توقفات الصيانة كلّفنا فرصة تحقيق منصة تتويج بالمركز الثالث في فئة الكأس الذهبي».

وأكمل: «اجتزنا خط النهاية بالمركز الرابع ومع عدم تسجيل أية نقاط في السباق الأول يوم السبت، فإن هذه الجولة لم تكن سهلة بالتأكيد ونأمل تسجيل المزيد من النقاط في الجولات المقبلة ومواصلة المنافسة على لقب البطولة».

وأضاف: «شهد السباق الأول احتكاكًا عند المنعطف السادس لزميلي في الفريق ينز كلينجمان، مع كريس لولهام، وماكسيم مارتين وهذا الأمر أدى إلى انسحابنا من السباق وحصولنا على عقوبة أيضًا. لذلك، علينا أن نكون سعداء بتحقيق المركز الرابع في السباق الثاني وبأن السيارة كانت تعمل بشكلٍ جيد».