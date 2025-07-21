نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي أمام الملعب التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي والذي تجمع الفريقين وديا استعدادا للموسم الجديد.

وسجل محمد شريف هدف اللقاء الأول للنادي الأهلي ليتقدم المارد الاحمر مبكرا.

ويعسكر النادي الأهلي في تونس استعدادا للموسم الجديد والذي سينطلق في أغسطس المقبل.



تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: كريم فؤاد، محمد بن رمضان، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

تردد قناة الأهلي

القمر: نايل سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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