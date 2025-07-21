نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: بطولات بيراميدز تأخرت بسبب ممدوح عيد ورحيل تركي ال الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يري أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق أن تأخر بيراميدز في حصد البطولات بسبب المهندس ممدوح عيد ورحيل تركي ال الشيخ مالك النادي السابق.

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "بيراميدز تأخر كثيرا في حصد بطولات بسبب غياب ولاد المهنة".

ويضيف الصقر: "لو استمر تركي آل الشيخ وحسام البدري وهادي خشبة وانا كنا سنحقق بطولات اسرع من ذلك كان الهدف بالنسبة حصد الألقاب في السنة الثالثة من تأسيس النادي".

وتابع أحمد حسن: "كنا ننافس علي المركز الأول حتى الجولات الأخيرة ولكن ممدوح عيد تسبب في تأخر حصد بيراميدز للبطولات".