المنيري يكشف تفاصيل إصابة زلاكة في ودية باندرما سبور ومعسكر بيراميدز بتركيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة محمود زلاكة لاعب الفريق خلال ودية باندرما سبور التركي في إطار معسكر الإعداد الخارجي بتركيا.

وخرج زلاكة مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من ودية باندرما سبور المقامة على استاد إسبانكا أتاتورك في مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الإعداد، وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

أوضح المنيري أن زلاكة شعر بشد في العضلة الخلفية خلال اللقاء الودي وفضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة.