نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام الملعب التونسي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الملعب التونسي بعد قليل بستاد المركب الرياضي بعين دراهم وديا.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: كريم فؤاد، محمد بن رمضان، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

تردد قناة الأهلي

القمر: نايل سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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