منتخب الطائرة يتعثر أمام قطر وتفوق المنتخب الكويتي على نظيره السعودي

فـي بطولة غرب آسيا بالبحرين

خسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة عيسى بن راشد في مدينة الرفاع بمملكة البحرين، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للرجال، وجاءت نتائج الأشواط الأربعة: 25-19، 25-16، 23-25، 25-14، في مباراة شهدت تقلبات فنية كبيرة وأداء متفاوتا من جانب منتخبنا الذي قدم شوطًا ثالثا مميزا، قبل أن يتراجع في الشوط الأخير ويمنح الأفضلية للمنتخب القطري الذي ظهر أكثر ثباتا وتركيزا على مدار المواجهة.

دخل منتخبنا اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت كلا من سعود المعمري ومحمد المقبالي وأحمد التوبي وإسماعيل الحيدي وعبدالله المقبالي وآدم الجرادي، بقيادة المدرب الايراني رضا حسين وكيلي، وبدأ منتخبنا اللقاء بحماس كبير وأداء منظم، حيث افتتح آدم الجرادي التسجيل، وتبعه سعود المعمري بنقطتين متتاليتين ليضع الأحمر في المقدمة بنتيجة أربعة مقابل لا شيء، أربكت البداية القوية المنتخب القطري، غير أنه سرعان ما تدارك الموقف وعادل النتيجة عند النقطة الخامسة، قبل أن يقلب الأمور لمصلحته تدريجيا مستغلا بعض الأخطاء في التغطية وسوء الاستقبال من جانب لاعبي منتخبنا، ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب القطري هيمنته، حيث بدا أكثر تنظيمًا وفعالية في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد، في المقابل لم يتمكن منتخبنا من استعادة التوازن وظهر عليه التسرع في إنهاء الهجمات، وضعف التنسيق في الكرات الخلفية، ورغم محاولات إسماعيل الحيدي وسعود المعمري في الشق الهجومي، إلا أن الأخطاء الفردية تكررت، وهو ما استثمره المنتخب القطري ليوسع الفارق ويحسم الشوط لصالحه بسهولة بنتيجة 25-16.

وشهد الشوط الثالث انتفاضة حقيقية من لاعبي منتخبنا الذين دخلوا برغبة كبيرة في تعديل النتيجة، فبدأ الشوط بإيقاع هجومي عالي بفضل تألق إسماعيل الحيدي، الذي كان أبرز لاعبي المباراة من جانب منتخبنا، حيث سجل عدة ضربات ساحقة، في حين قدم سعود المعمري أداء قويا ساهم في العديد من النقاط، وساهمت تحركات يونس العامري في تحريك الإيقاع داخل الملعب، وتمكن منتخبنا من الحفاظ على تقدمه لفترة طويلة، إلا أن المنتخب القطري عاد من جديد وعدل النتيجة عند النقطة عشرين، قبل أن يعود إسماعيل الحيدي ليحرز نقطتين متتاليتين مكنتا منتخبنا من التقدم مجددا، وأضاف يونس العامري نقطة ذكية خدع بها حائط الصد القطري ليعزز التقدم إلى 23-21، وفي نقطة الحسم، أنهى الحيدي الشوط لصالح منتخبنا بعد ضربة قوية عجز الدفاع القطري عن التعامل معها، لتكون النتيجة 25-23، وعاد منتخبنا للمباراة بأمل جديد.

ومع بداية الشوط الرابع، واصل منتخبنا الأداء القوي، ونجح في التقدم عن طريق محمود السعدي الذي سجل أولى النقاط، تلاه سعود المعمري بنقطة من ضربة ساحقة عززت تقدم منتخبنا، واستمر تقدم المنتخب وصولاً للنتيجة 6-4، إلا أن الأخطاء عادت لتظهر مجددا واستغلها المنتخب القطري وعدل النتيجة وتقدم لأول مرة في هذا الشوط عند النقطة الثامنة، حيث بدا واضحا أن التركيز بدأ يتراجع لدى لاعبينا، وسط تسرع في إنهاء الهجمات وعدم استقرار في الاستقبال، الأمر الذي منح الفرصة للعنابي لتوسيع الفارق تدريجيا، حتى أنهى الشوط بنتيجة 25-14، وحسم اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

إحصائيات المباراة

وعلى مستوى الأرقام، سجل منتخبنا 79 نقطة إجمالية في اللقاء، فيما بلغت عدد الأخطاء المرتكبة 23 خطأ، وأحرز اللاعبون إرسالا مباشرا وحيدا، مقابل ستة إرسالات ضائعة، كما نجح منتخبنا في تحقيق سبع حوائط صد، أما النجم الأبرز فكان إسماعيل الحيدي، الذي استمر في تألقه بشكل لافت وسجل 26 نقطة، منها 24 نقطة هجومية ونقطة من إرسال مباشر، وأخرى من حائط صد، وهو ما أهله لنيل جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم الخسارة.

نتيجة لا تعكس الروح القتالية

عبر المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة، رضا حسين وكيلي، عن فخره بالأداء الذي قدّمه اللاعبون في مواجهة المنتخب القطري، رغم الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، مؤكدا أن النتيجة لا تعكس الروح القتالية التي ظهر بها الفريق في فترات عديدة من المباراة، خاصة في الشوط الثالث، وقال وكيلي بعد اللقاء: نعلم أننا نواجه واحدا من أقوى المنتخبات في البطولة، فريق يتمتع بخبرة دولية عالية، وعناصر تلعب في دوريات قوية، ومع ذلك أنا فخور جدا بما قدمه اللاعبون، وبالطريقة التي قاتلوا بها، خصوصا في الشوط الثالث الذي كان مثالا على شخصية الفريق الحقيقية، وأضاف: المباراة بدأت بشكل مثالي بالنسبة لنا، تقدمنا في الشوط الأول، وفرضنا أسلوبنا في أول النقاط، لكن بعد النقطة الخامسة بدأت تظهر بعض التسرع في الإرسال والاستقبال، وهو ما استثمره المنتخب القطري الذي يملك لاعبين يعرفون كيف يستفيدون من أي تراجع بسيط.

وحول أداء الفريق في الشوط الثاني، قال المدرب الوطني: للأسف هذا الشوط كان نقطة التحول الذهني، افتقدنا فيه التركيز، وربما تأثر بعض اللاعبين بالنتيجة السريعة التي فرضها منتخب قطر. ارتكبنا أخطاء غير مبررة على مستوى الإرسال والتمركز الدفاعي، وظهر فارق الخبرة بوضوح، لكن ما يسعدني فعلا هو أننا لم نستسلم. وتابع وكيلي: الشوط الثالث هو النموذج الذي نبحث عنه، لعبنا بتركيز وبتنظيم وظهر التناغم بين المعد والضاربين، وإسماعيل الحيدي قدم أداء رائعاً وكان في الموعد، وسعود المعمري أعطانا طاقة هجومية عالية، كما أن باقي اللاعبين أظهروا نضجاً كبيراً في التعامل مع الكرات القصيرة، وساهموا في زعزعة حائط الصد القطري. وعن الشوط الرابع، أوضح: بدأنا بشكل جيد، وتقدمنا في أول النقاط، لكن عادت بعض الأخطاء في التغطية الأرضية والكرات الثانية، وفقدنا السيطرة في منتصف الشوط، والخصم استغل الفرص بسرعة، وحسم المواجهة بتفاصيل لم تكن فنية فقط، بل ذهنية ونفسية، وأكد وكيلي: الآن سنعمل على مراجعة المباراة وتحليلها تفصيليا، وسنصحح الأخطاء في التدريبات القادمة، البطولة لم تنته بعد وما زال أمامنا الكثير لنقاتل من أجله، هذا المنتخب يستحق الدعم والثقة.

نتائج الجولة الثانية

أسفرت نتائج الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للرجال، عن مواجهات قوية ومستويات فنية متفاوتة بين المنتخبات المشاركة، حيث نجح المنتخب الكويتي في قلب الطاولة على نظيره السعودي بعد مباراة قوية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين لصالح المنتخب الكويتي، في لقاء مثير ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفي المجموعة ذاتها، تفوق المنتخب القطري على منتخبنا الوطني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بعد مواجهة اتسمت بالإثارة والندية في بعض فتراتها، ليحصد العنابي فوزه الثاني على التوالي. أما في المجموعة الأولى، فقد حقق منتخب الإمارات فوزا مهما على حساب منتخب لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما واصل المنتخب البحريني، مستضيف البطولة، تقديم عروضه القوية، وتمكن من تخطي الأردن بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء فرض فيه أصحاب الأرض سيطرتهم التامة منذ البداية حتى النهاية.