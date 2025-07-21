السيابي يدير نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة للفتيات بالصين

كتب ــ عبدالله الجرداني: شارك حكمنا الدولي عصام بن ناصر السيابي في إدارة نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة للفتيات التي أقيمت بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الياباني والتي توج فيها الأسترالي باللقب بفوزه 88-79، في البطولة التي استضافتها الصين خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري، حيث وقع الاختيار على الدولي عصام السيابي لإدارة نهائي البطولة بعد المستوى الفني الذي قدمه في إدارة مباريات كأس آسيا للفتيات حيث أدار قبلها نصف النهائي بين استراليا وكوريا الجنوبية، ومباراة نيوزيلندا واليابان في ربع النهائي، وفي دور المجموعات أدار مباريات لبنان والفلبين ومباراة كوريا والصين ومباراة نيوزيلندا وكوريا ومباراة استراليا والفلبين. كما شارك الحكم الدولي عصام السيابي في إدارة مباريات على مستوى إقليمي وخليجي ومنها المشاركة في إدارة مباريات المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا التي أقيمت في البحرين في نوفمبر 2020م، وفي إدارة بطولة نهائي الدوري البحريني والقطري وبطولة الخليج للرجال والناشئين والشباب، كما شارك في إدارة مباريات بطولة دبي الدولية للسلة، وبطولة كأس الشيخ خليفة بالبحرين.

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