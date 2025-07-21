فريق إزكـــي للدرجات الهوائية يكرّم أعضاءه

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري: احتفل فريق إزكي للدراجات الهوائية التابع لنادي إزكي بتكريم الدراجين المتميزين المشاركين في أهم المسابقات والحائزين على مراكز متقدمة، حيث بلغ عددهم 20 دراجا وذلك تحت رعاية سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وبحضور خميس بن شيخان الرواحي رئيس الفريق، وألقى فهمي الريامي كلمة تطرق فيها حول أهمية تعزيز مستويات المشاركين لتمكين قدراتهم للمنافسة وتحقيق الإنجازات، كما أشار لأهداف الفريق في استقطاب الراغبين في الدخول لمجال الدراجات وتدريبهم وتهيئة مساراتهم لكسب المزيد من الخبرات وخوض التجارب المفيدة، كما استعرض الدراجان سليمان المعولي ووليد الفهدي أهمية رياضة الدراجات الهوائية وأنواع بعض الدراجات، وفي الختام تم تكريم 20 دراجا من أعضاء الفريق والمساهمين في دعم مسيرته.

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