ختام فعاليات القافلة الرياضية ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

تصوير ـ عادل السليماني:

أسدلت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فريقي الجزيرة والشباب التابعين لنادي بهلاء الستار على فعاليات «القافلة الرياضية في قرية الوادي الأعلى بولاية بهلاء» والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام حافلة بالعطاء والحضور النوعي، واختُتمت برعاية الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن زاهر الهنائي جاءت القافلة ضمن مبادرة «صيفك معنا غير»، مستهدفةً بثّ الروح الرياضية وتعزيز النسيج المجتمعي من خلال أنشطة تُخاطب مختلف الفئات العمرية، حيث تنوّعت الفعاليات بين مسير رياضي في الممشى الصحي بالوادي الأعلى جسّد وحدة الخطى والهدف، ومسابقات ترفيهية أضفت روح البهجة، وأنشطة مخصصة لكبار السن احتفاءً بالحكمة والتجربة، إلى جانب معارض متنوعة شملت التمورو الفواكه والعسل والمشتل الزراعي وركن الأسر المنتجة، فضلًا عن ركن القهوة وألعاب الأطفال التي جمعت العائلة في فسحة من المتعة والانتماء، كما خُصصت مسابقة زراعية تحفيزًا للوعي البيئي والممارسات الزراعية المستدامة، وشهدت القافلة مشاركة فاعلة من منتسبي الفريقين في التنظيم والتجهيز، تجسيدًا للولاء والانتماء لوطنهم وفرقهم .وقال أحمد بن حميد الهنائي، المشرف الرياضي بفريق الجزيرة: مثّلت القافلة الرياضية محطة فارقة في خارطة أنشطتنا المجتمعية، بما حملته من أجواء تفاعلية وبرامج نوعية شاملة. لقد لمسنا حجم الأثر الإيجابي على المشاركين والحضور من مختلف الفئات، وهو ما يعزز قناعتنا بأن الرياضة أداة فاعلة في تعزيز الانتماء وبناء جسور التواصل المجتمعي ونثمّن هذا التعاون البنّاء مع إدارة الثقافة والرياضة والشباب، وفريق الشباب، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث».