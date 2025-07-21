أتلتيكو مدريد يكثف مفاوضاته لضم ظهير تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع الظهير البرتغالي ريناتو فيجا لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع ريناتو فيجا

ويأمل مسؤولو النادي الإسباني في إتمام التعاقد مع ريناتو فيجا في أسرع وقت ممكن، وذلك لتدعيم الخط الخلفي، بناءًا على رغبة من المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الإثنين، فإن الروخي بلانكوس يكثف مفاوضاته مع تشيلسي في الوقت الحالي، لضم الظهير البرتغالي.

وأضافت التقارير، أن ريناتو فيجا منح إدارة أتلتيكو مدريد الضوء الأخضر للتفاوض مع ناديه، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأوضحت، أن البلوز لا يمانع في رحيل الظهير البرتغالي، لكنّه يشترط الحصول على 40 مليون يورو شاملة الحوافز، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.

وانتقل ريناتو فيجا البالغ من العمر 21 عامًا إلى صفوف تشيلسي في صيف 2024، قادمًا من بازل السويسري بمقابل 14 مليون يورو.

وخرج الظهير البرتغالي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بمقابل 4 ملايين يورو.