نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز في مواجهة باندرما سبور التركي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة باندرما سبور التركي الودية في أولى وديات بطل إفريقيا في المعسكر المقام بمدينة "أزميت" التركية. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي خط الهجوم: دودو الجباس وفي الشوط الثاني يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم: حراسة المرمى: شريف اكرامي (ويشارك زياد هيثم بعد ١٥ دقيقة) خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر -أسامة جلال - محمد حمدي خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة خط الهجوم: يوسف أوباما (ويشارك فيستون ماييلي في النصف ساعة الأخيرة)