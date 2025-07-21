نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة جديدة بعد راشفورد.. برشلونة يتحرك في كل الاتجاهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة الإسبانية أن إدارة برشلونة تتحرك في كل الاتجاهات لتدعيم صفوف الفريق، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك، بعد اقترابهم من حسم الصفقة الاولى.

حسمت إدارة نادي برشلونة صفقة انتقال راشفورد من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد الفشل في ضم جناح نيكو ويليامز، من اتلتيكو بلباو.



خطة برشلونة في تدعيم صفوفه

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فليك يُريد التعاقد مع ظهير عالي المستوى ويُفضل أن يكون ظهيرًا أيسر

‏ أبرز الخيارات للظهيرين: غريمالدو - دومفريس



الإدارة الرياضية في برشلونة لا تعتبر راشفورد بديلًا لـ ليفاندوفسكي، وإنما لاعبًا في الطرف الأيسر فقط، أولمو وفيران توريس هما بدلاء ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى ذلك راشفورد سيكون لاعبًا بديلًا في المجمل بوجود لامال ورافينها