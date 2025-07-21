ريال مدريد يتمسك بأمل التعاقد مع إبراهيما كوناتي.. وليفربول يرفع سقف المطالب المالية

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أحمد جودة - القاهرة - لا شك أن الصفقة الأكثر رغبة داخل أروقة ريال مدريد في الوقت الراهن هي التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم ليفربول، الذي بات هدفًا رئيسيًا لتعزيز الخط الخلفي للملكي، رغم أن عقد اللاعب سينتهي في صيف 2026، ما يفتح الباب أمام انتقاله مجانًا حينها.

وجاءت هذه الخطوة بعد الخروج القاسي لريال مدريد من نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، وهي الهزيمة التي دفعت المدرب تشابي ألونسو للمطالبة بتدعيمات عاجلة، أبرزها ضم قلب دفاع قادر على قيادة الخط الخلفي إلى جانب الشاب دين هايسين، الذي يُعد الخيار الوحيد المؤكد حاليًا في هذا المركز.

ليفربول يضع رقمًا كبيرًا

ريال مدريد استفسر عن القيمة المالية المطلوبة لضم كوناتي، وكان الرد من إدارة ليفربول 50 مليون يورو، وهي قيمة اعتبرتها إدارة فلورنتينو بيريز "مرتفعة وغير منطقية" بالنظر إلى أن عقد اللاعب ينتهي في أقل من عامين.

وفي المقابل، يأمل ريال مدريد في إتمام الصفقة مقابل 25 مليون يورو فقط، وهو نصف المبلغ المطلوب. رغم تحقيق النادي فائضًا ماليًا قدره 24 مليون يورو مع نهاية السنة المالية 2024/2025، فإن أي صفقة جديدة مرهونة ببيع أحد اللاعبين لتوفير الميزانية المطلوبة.

من يغادر أولًا؟

تشير التقارير إلى وجود لاعبين مرشحين للرحيل لتوفير الأموال اللازمة:

داني سيبايوس: اللاعب الإسباني مطلوب في ريال بيتيس، الذي بدأ بالفعل محادثات مع وكيله، بينما حدد ريال مدريد قيمة بيعه بـ 20 مليون يورو.

فران غارسيا: الظهير الأيسر الذي تراجع إلى مقاعد البدلاء بعد وصول ألفارو كارييراس، وقدرت إدارة النادي قيمته السوقية أيضًا بـ 20 مليون يورو.

وفي حال نجح النادي في بيع أحدهما، فقد يتم استخدام العائد المالي لمحاولة إقناع ليفربول بالتخلي عن كوناتي.

بديل في حال فشل الصفقة

وفي الوقت ذاته، يبقي ريال مدريد على خيار انتظار كوناتي حتى صيف 2026 لضمه مجانًا، في حال فشلت المفاوضات الحالية أو تمسك ليفربول بسعره المرتفع. إدارة النادي تتابع الوضع عن كثب، على أمل إتمام الصفقة عاجلًا أو آجلًا، خاصة مع موافقة اللاعب المبدئية على الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

