نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة ذهبية.. ريال مدريد يبحث عن نجم جديد في خط الوسط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي ريال مدريد بجدية إمكانية التعاقد مع لاعب وسط جديد قبل انطلاق موسم 2025-2026، استجابة لرغبة الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو، رغم تحفظ إدارة النادي على إجراء مزيد من الصفقات الكبرى، بعد إنفاق نحو 200 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لموقع "Defensa Central"، فإن الإدارة الرياضية للملكي تدرك أن التحرك نحو صفقة جديدة في خط الوسط سيكون مرهونًا بشكل مباشر برحيل لاعب آخر أولًا، من أجل تمويل الصفقة وتوفير مكان شاغر في قائمة الفريق.

أسماء لامعة على رادار الملكي

الخيارات المتاحة أمام ريال مدريد متعددة، وجميعها مكلفة. أبرز الأسماء المطروحة:

رودري (مانشستر سيتي)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

كول بالمر (تشيلسي)

إنزو فيرنانديز (تشيلسي)

باريلا (إنتر ميلان)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

ويُعد رودري الخيار المثالي بالنسبة للجهاز الفني والإدارة على حد سواء، حيث يحظى بإجماع داخل النادي، لكن تعنّت بيب غوارديولا وصعوبة التفاوض مع مانشستر سيتي يُعقدان المهمة.

أما من ناحية سهولة التفاوض، فيبدو أن صفقة نيكولو باريلا من إنتر ميلان هي الأقرب، خاصة أن النادي الإيطالي يمر بضائقة مالية بعد خسارته نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، كما أن الإدارة هناك منفتحة على إعادة هيكلة المشروع الرياضي.

تشابي ألونسو يرفع صوته

المدرب الإسباني أعرب خلال بطولة كأس العالم للأندية عن رغبته في تدعيم الفريق بلاعب وسط إضافي، وقال: "خلال المونديال لم نتحدث عن خطط الفريق، لكن الآن نحن منفتحون على التحسين. دائمًا ما نسعى للتطور وهناك مساحة لذلك".

وأكدت تقارير مقربة من النادي أن ألونسو يصر على التعاقد مع لاعب وسط جديد قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع غياب أسطورتي الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس عن التشكيل الأساسي بشكل متزايد.

العد التنازلي بدأ

تبقى 40 يومًا فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، ويعلم ريال مدريد أن أي صفقة قادمة في مركز خط الوسط ستكون من أهم التعاقدات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل التحولات التي يمر بها الفريق.

الاختيار الآن بيد الجماهير، حيث دعا موقع "Defensa Central" مشجعي النادي للمشاركة في استطلاع لاختيار اللاعب الأنسب لقيادة خط وسط الملكي في المستقبل القريب.

