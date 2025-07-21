نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد السابق: فينيسيوس ومبابي غير متوافقين.. والموسم المقبل حاسم لمشروع ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب بردراغ ميياتوفيتش نجم ريال مدريد السابق، عن رؤيته بشأن التحديات التي تنتظر الثنائي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنهما ليسا متوافقين على المدى البعيد، وأن الموسم القادم سيكون حاسمًا لكسر حالة الجمود التي أثّرت على أداء الفريق في الأشهر الأخيرة.

وقال ميياتوفيتش في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "الأمر معقد. عندما تحتاج إلى تجديد الفريق والبحث عن بديل لمودريتش، كروس، وكاسيميرو، لا يمكنك فعل ذلك في صيف واحد. النادي بحاجة لاتخاذ قرارات كبيرة. إذا لم يكن فينيسيوس، مبابي أو رودريغو يشعرون بالراحة والدعم، فلن يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف: "لا أعلم إن كان جمهور مدريد لا يزال يحب فينيسيوس كما كان الحال قبل عامين أو ثلاثة، أو إن كان اللاعب نفسه لا يزال يكنّ نفس الاحترام للنادي".

وأكد ميياتوفيتش أن وجود نجوم بقيمة سوقية عالية في الفريق قد يكون سيفًا ذا حدين، موضحًا: "تكديس اللاعبين الكبار دون خطة واضحة قد يكون أمرًا سلبيًا. قد تمتلك لاعبًا قيمته مرتفعة، لكنك لا تستفيد منه بالشكل الأمثل. ومع مرور الوقت، يبدأ اللاعب بالشعور بعدم الرضا، وتفقد القدرة على تسويقه مستقبلًا".

وعن التحدي القائم بين مبابي وفينيسيوس في خط الهجوم، قال: "فينيسيوس لاعب عظيم ويجب احترام ما قدمه، لكن مبابي الآن عاد بكامل قوته وهو في فورمة مذهلة. أعتقد أن تشابي ألونسو يدرك ذلك جيدًا، ولو كنت مكانه لوضعت الاثنين معًا... رغم أنني لست مدربًا، لكني أرى أن هناك طريقة للجمع بينهما".

ثقة مطلقة في تشابي ألونسو

وفي ختام تصريحاته، أشاد ميياتوفيتش بالدور المتصاعد للمدرب تشابي ألونسو، مشيرًا إلى أنه يحظى الآن بثقة كاملة من إدارة النادي، وعلى رأسها فلورنتينو بيريز.

"تشابي يمتلك الآن قوة كبيرة داخل النادي لاتخاذ قرارات حاسمة، وقد أظهر شجاعته في كأس العالم للأندية بعدم التردد في استبعاد مبابي أو أي نجم آخر، ومنح الفرصة للاعبين الشباب. لقد استغل أحدهم هذه الفرصة بشكل رائع، وهذا دليل على أن المشروع يسير في طريق صحيح."

ويُنتظر أن يكون موسم 2025-2026 مفصليًا لريال مدريد، خاصة مع ضغط الجماهير، وضرورة حسم مستقبل فينيسيوس ومبابي، في ظل سعي النادي لبناء فريق جديد قادر على مواصلة الهيمنة القارية.

