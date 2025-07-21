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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن هربرت هاينر رئيس النادي، سيترشح لولاية جديدة في أواخر العام الجاري 2025.

بايرن ميونخ يُعلن ترشح رئيسه هاينر لولاية جديدة في انتخابات 2025

تولى هاينر رئاسة بايرن بعد الجمعية العمومية للنادي في 2019 ليخلف أولي هونيس، وكان عضوا بمجلس إدارة النادي منذ عام 2002.

قال هاينر ضمن بيان رسمي "يشرفني أن أكون رئيسا لنادي بايرن ميونخ، وسأكون سعيدا للغاية إذا رشحني المجلس الاستشاري مرة أخرى".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الاستشاري للنادي يوم 5 سبتمبر المقبل لتقييم وتحديد المرشحين للمجلس التنفيذي.

أضاف هاينر "أشجع بايرن من المدرجات منذ صغري، وأشعر أن تطوير هذا النادي يبقى مسئولية كبيرة علينا جميعا حتى نفخر بهذا الكيان".

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لبايرن ميونخ خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وأوضح بايرن ميونخ أنه سيتم حسم القرار النهائي بشأن التوقيت والتاريخ بعد إعلان رابطة الدوري الألماني لكرة القدم موعد مباراة الفريق على أرضه أمام باير ليفركوزن خلال نفس الأسبوع.