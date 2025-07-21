نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقميا.. ماذا قدم «كوكا» في الرحلة الإحترافية بعد ارتباط اسمه بالكتيبة الأهلاوية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تفيد بأن اللاعب أحمد حسن محجوب الشهير بـ "كوكا"، دخل دائرة اهتمام الأهلي، من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا الخبر مع اقتراب نهاية مشوار اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي، والرحيل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والمعلومات عن اللاعب أحمد حسن كوكا، عقب ارتباط اسمه بالكتيبة الأهلاوية.

أولا.. أبرز المعلومات والأرقام في مسيرة كوكا

ولد أحمد حسن كوكا في الخامس من شهر مارس عام 1993، ويحمل الجنسية المصرية والبرتغالية.

بدأت رحلة كوكا مع كرة القدم من ناشئين القلعة الحمراء، وانضم للفريق الأول موسم 2010-2011، وتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي.

أتجه كوكا إلى عالم الاحتراف عبر بوابة فريق ريو آفي البرتغالي، وقضى معهم 4 مواسم من 2012 حتى عام 2016، وخاض 109 مباراة سجل 34 هدفا، وصناعة 4 آخرين.

غادر كوكا فريق ريو آفي البرتغالي متجها إلى سبورتينغ براغا البرتغالي، وخاض معهم 3 مواسم، سجل خلالهم 25 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

رحل كوكا عن الأراضي البرتغالية متجها إلى اولمبياكوس اليوناني، ثم عاد إلى براغا، ثم مرة أخرى إلى اولمبياكوس، وكانت افضل فترات كوكا في الرحلة الإحترافية مع فريق اولمبياكوس، حيث خاض 97 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، وصناعة 7 أهداف.

خاض كوكا فترة ليست جيدة إلى حد ما في الدوري التركي خلال الفترة من 2021-2022 حتى 2023-2024، وذلك مع 3 فرق، هم:

انطاليا سبور، كونيا سبور، بنديك سبور.

عاد مرة أخرى كوكا في مطلع الموسم الماضي إلى صفوف فريق ريو آفي البرتغالي، ومنه في الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف لوهافر الفرنسي.



ثانيا.. أرقام وبطولات كوكا

خاض اللاعب المهاجم أحمد حسن كوكا 406 مباراة خلال مسيرته الكروية، سجل خلالهم 131 هدفا، وقدم 33 تمريرة حاسمة.

شارك كوكا بقميص منتخب مصر في 32 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفان.

حقق كوكا العديد من الألقاب والبطولات، لعل أبرزها:

الدوري المصري الممتاز مرة واحدة.

الدوري اليوناني مرتان.

كأس البرتغال مرة واحدة.

كأس اليونان مرة واحدة.

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما مرة واحدة.

