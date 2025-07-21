نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يكشف خطة الأهلي لإفساد مخطط وسام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة أن بعضا من كواليس أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي خلال الأيام الماضية.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وسام خلال اجتماعاته مع محمد يوسف المدير الرياضى للنادي عرض بعضا من الرسائل النصية المرسلة له على هاتفه مرسلة له من أرقام مجهولة تحتوي على تهديد للاعب ردا على رغبته في الرحيل.

وأضاف شبانة بأن اللاعب هدد بإستخدام هذه الرسائل لتقديم شكوى بأنه يتعرض للإضطهاد داخل الفريق لكي يفسخ تعاقده في حال عدم موافقة النادي على رحيله لكولومبوس الأمريكي.

وأكمل شبانة بأن الأهلي أتخذ خطوة مضادة احترازية لافشال مخطط اللاعب حيث تم الاستعادة بكاميرات النادي في الداخل والخارج لتوثيق كل تحركاته وإنه يعامل أفضل معاملة.. كما تم إثبات البرنامج البدني المرسل له في مران المستبعدين.

وأتم شبانة بأن كل هذه التحركات من اللاعب بتخطيط من آدم وطني وكيل أعماله والذي حرضه للتمرد على النادي لكنها جاءت دون جدوى وحصل الأهلي في النهاية على الرقم الذي يريده في البيع.

