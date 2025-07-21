نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد يخضع للكشف الطبي ببرشلونة خلال ساعات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يخضع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد، صباح اليوم الإثنين، لفحوصات طبية في برشلونة، قبل أن يوقع عقد انضمامه إلى النادي الكاتالوني الأربعاء، حسبما أعلن البرسا.

وصل المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا إلى العاصمة الكاتالونية يوم الأحد لإتمام صفقة إعارته مع برشلونة، الذي سيضم اللاعب على سبيل الإعارة هذا الموسم مع خيار الشراء مقابل نحو 30 مليون يورو.

ورغم أن الخطة الأولية للنادي الكاتالوني كانت تقديمه الثلاثاء، لكن المدرب هانزي فليك سيجري جلستي التدريب الثلاثاء، ومن ثم تقرر إرجاء توقيع العقد إلى مساء الأربعاء.

وخلال فعالية التوقيع سيكون راشفورد في مكتب الرئيس جوان لابورتا رئيس برشلونة وسيدلي بأولى تصريحاته لوسائل الإعلام في النادي. وعلى غرار ما فعله مع لامين جمال، سيعقد البرسا مؤتمرا صحافيًا في متجر النادي في سبوتيفاي كامب نو.

وبعد قرار نيكو ويليامز بالبقاء بصفوف أثلتيك بلباو ورفض ليفربول انتقال لويس دياز، قرر برشلونة الاستثمار في لاعب مانشستر يونايتد، وهو مهاجم متعدد المواهب يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هجومية مختلفة.

ولا تنطوي صفقة إعارة راشفورد على مخاطرة مالية كبيرة، ويعتمد نجاحها الرياضي على مدى استعداد اللاعب الموهوب، الذي عانى من تراجع تدريجي في أدائه في المواسم الأخيرة، لإعادة إطلاق مسيرته الكروية.

وسارع النادي الكاتالوني في الساعات الأخيرة في إجراءات التعاقد مع اللاعب بهدف السماح له بالسفر مع الفريق يوم الخميس المقبل في جولة باليابان وكوريا.

وسيخوض برشلونة ثلاث مباريات ودية في آسيا: ضد فيسيل كوبي يوم الأحد المقبل الموافق 27 يوليو (تموز)، وأمام سيول يوم الخميس 31 من نفس الشهر، وضد دايغو في الرابع من أغسطس (آب).