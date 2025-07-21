ليزامل صلاح.. ليفربول على بُعد خطوة من ضم نجم فرانكفورت

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أحمد جودة - القاهرة -

أنهى ليفربول الإنجليزي اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، وذلك لتدعيم المركز الأمامي، قبل بداية الموسم الجديد.

ليفربول ينهي اتفاقه مع فرانكفورت على ضم إيكيتيكي

ومن المتتظر، أن يصل اللاعب الفرنسي خلال الساعات القادمة إلى لندن، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى الريدز، خلال الميركاتو الحالي، بناءًا على رغبة المدرب الهولندي أرني سلوت.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ستكلف خزينة الريدز 95 مليون يورو.

وأضافت التقارير، أن المهاجم الفرنسي إيكيتيكي سيوقع عقدًا من ليفربول لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031.

وانضم هوجو إيكيتيكي إلى فرانكفورت الألماني في الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بمقابل 16.5مليون يورو.

وقدم موسمًا استثنائيًا مع فريقه الألماني، حيث خاض 48 مباراة بكافة المسابقات، سجل 22 هدفًا، وصنع 12 تمريرة حاسمة.

