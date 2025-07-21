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أحمد جودة - القاهرة -

تعود النجمة الأميركية فينوس ويليامز للمشاركة في بطولة WTA 500 هذا الأسبوع، حيث تواجه مواطنتها بيتون ستيرنز في الدور الأول.

فينوس ويليامز تعود للملاعب بعد الجراحة

ويُعد هذا الظهور الأول لها منذ مشاركتها الأخيرة في بطولة ميامي مارس 2024، ولم تحقق أي انتصار منذ فوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في أغسطس 2023.

ويليامز، المعروفة بتحفظها، لم تكشف الكثير عن مستقبلها، مكتفية بالقول: "أنا هنا الآن، وربما هناك المزيد".

وكشفت اللاعبة المخضرمة الأميركية عن معاناتها الصحية مؤخرًا، خاصة بعد خضوعها لجراحة وهو ما أبعدها عن المنافسة.