نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان من الأولمبياد الخاص المصري عن استبعاد "ملك هشام عبد المنعم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تابع الأولمبياد الخاص المصري باهتمام بالغ ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اللاعبة "ملك هشام عبد المنعم" واستبعادها من المشاركة في إحدى البطولات الدولية المقامة في أستراليا.

وإذ نؤكد على تقديرنا الكبير لجهود البطلة ملك هشام وأسرتها، واحترامنا الكامل لمسيرتها الرياضية في ألعاب القوى والسباحة، فإننا نود أن نوضح ما يلي:

1. **البطولة المشار إليها لا تندرج تحت مظلة الأولمبياد الخاص الدولي أو الأولمبياد الخاص المصري**، بل تتبع جهة تنظيمية أخرى لها قواعدها ومعاييرها المختلفة في تقييم وتصنيف اللاعبين.

2. لم يكن للأولمبياد الخاص المصري أي دور في اختيار أو استبعاد اللاعبين من هذه البطولة، سواء من حيث الترشيح أو التقييم الطبي أو المشاركة النهائية.

3. في الأولمبياد الخاص المصري، نعتمد فقط على **عملية التقسيم الرسمية المعتمدة وفق للقدرة الرياضية والمعايير الدولية للأولمبياد الخاص**، ونعمل دائمًا على ضمان العدالة والشمول لكل لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم، مهما كانت درجة الإعاقة أو طبيعتها، ونرفض أي تمييز أو إقصاء غير مبرر.

4. نهيب بجميع الجهات الإعلامية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي *تحري الدقة* قبل نشر أي معلومات أو نسبها إلى الأولمبياد الخاص، والرجوع دائمًا إلى المصدر الرسمي لتوضيح الحقائق.

ختامًا، نكرر دعمنا الكامل لكل أبطالنا في الاولمبياد الخاص ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل من أجل تمكينهم رياضيًا ومجتمعيًا على أعلى مستوى من الاحترام والاحترافية.



