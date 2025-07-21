نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران بدني خفيف للاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الملعب التونسي وديا اليوم.



ويؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في الجيم بفندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.



ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين.

