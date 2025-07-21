الرياضة

مران بدني خفيف للاعبي الأهلي

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مران بدني خفيف للاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الملعب التونسي وديا اليوم.


ويؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في الجيم بفندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.


ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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