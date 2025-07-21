نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه الملعب التونسي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الملعب التونسي في أولى المباريات الودية التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس، ويسعى الجهاز الفني إلى استغلالها بشكل مناسب ضمن تحضيرات المرحلة القادمة.

كان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو قد قام برفع الحمل البدني للاعبين، في إطار الاهتمام بالنواحي البدنية إلى جانب التدريبات التخصصية وفقا للبرنامج التدريبي.