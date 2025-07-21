الرياضة

ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين قبل ودية الملعب التونسي

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ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين قبل ودية الملعب التونسي

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أحمد جودة - القاهرة -  

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، محاضرة للاعبين، استعدادًا لخوض مباراة الملعب التونسي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي في تونس.

ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين قبل ودية الملعب التونسي

من المقرر أن تعقد المحاضرة في الثالثة عصرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء. 


ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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