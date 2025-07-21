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أحمد جودة - القاهرة -

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين، استعدادًا لخوض مباراة الملعب التونسي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي في تونس.

ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين قبل ودية الملعب التونسي

من المقرر أن تعقد المحاضرة في الثالثة عصرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.



ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

