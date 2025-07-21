نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزو فرنانديز على رادرا ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية، عن أن ريال مدريد مستعد لإبرام صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنزو فرنانديز على رادرا ريال مدريد

وذكر موقع Fichajes أن "الملكي" يسعى بقوة للتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي، إنزو فرنانديز.

وأوضح "ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم لاعب منتخب الأرجنتين".

وأشار إلى أن "الميرنجي" منفتح على بيع ثلاثة من لاعبيه: رودريجو، إدواردو كامافينجا، وفران جارسيا، لتمويل هذه الصفقة الكبرى.

ويُعد اللاعب الدولي المرتبط بعقد طويل الأمد مع تشيلسي حتى عام 2032، الخليفة المثالي لتوني كروس، الذي اعتزل العام الماضي.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق رحيل أسطورته الكروية لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي بصفقة انتقال حر، إلى جانب اعتزال توني كروس نهاية الموسم الماضي، فضلًا عن معاناة كل من إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني من إصابات متكررة، ما دفع الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو إلى التحرك الفوري لسد الفراغ الفني.

ويبرز إنزو فرنانديز كأحد الأسماء التي تحظى بثقة كبيرة داخل إدارة ريال مدريد، نظرًا لما يملكه من إمكانيات تكتيكية وقدرة على التحكم برتم المباريات، إذ تراه الإدارة الخليفة المثالي لتوني كروس، خاصة أنه أثبت جاهزيته مع "البلوز" والمنتخب الأرجنتيني لسد هذا الفراغ في سانتياجو برنابيو.