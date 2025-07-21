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أحمد جودة - القاهرة -

كالعادة في كل عام، يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبإشراف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، تعديلات على بعض مواد قانون اللعبة، ويصدر توضيحات جديدة، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير كرة القدم ومواكبة تطوراتها، بما يلبّي تطلعات الجماهير ويُقرب اللعبة مما يحبون مشاهدته.

قانون كرة القدم لموسم 2025 - 2026.. أبرز التعديلات والتوضيحات

وفي هذا السياق، سيتم تسليط الضوء على أبرز التعديلات والتغييرات والتوضيحات التي طالت قانون كرة القدم بمواده السبعة عشر لموسم 2025-2026، وتُشكّل هذه المقالة أولى محطات هذه السلسلة.

المادة الأولى:

ميدان اللعب

لم يطرأ أي تغيير على هذه المادة

المادة الثانية:

الكرة

لم يطرأ أي تغيير على هذه المادة

المادة الثالثة:

اللاعبون

حصل توضيح في دور قائد الفريق حيث أوجب على اللوائح الداخلية لكل مسابقة على إيجاد دليل واضح يحدد دور قائد الفريق في التواصل مع حكم المباراة تحت مسمى " الملاحظات والتعديلات " من أجل تحسين طريقة تعاطي اللاعبين مع الحكم وتفعيل التعاون بين حكم المباراة وقائد الفريق وتقوية الأواصر بين الحكم واللاعبين من أجل التعاون وإيصال المباراة إلى بر الأمان بأقل عدد من الاعتراضات.

المادة الرابعة:

معدات اللاعبين

لم يطرأ أي تغيير على هذه المادة

المادة الخامسة:

الحكم

تم توضيح طريقة إشارة الحكم في عد آخر خمس ثواني من الثواني الثماني المتاحة لحارس المرمى عندما تكون الكرة بحوزته وممسكا بها في يده حيث يكون العد بطريقة واضحة للجميع وبشكل يمكن لحارس المرمى نفسه أن يراه كي يتجنب الوقوع في فخ مخالفة الإمساك بالكرة أكثر من ثماني ثواني.