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أحمد جودة - القاهرة -

كشف رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، عن حلمه الطفولي بارتداء قميص أولمبيك مارسيليا، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة ليكيب: "منذ أن كنت صغيرًا كنت أعشق مارسيليا، وكنت أريد اللعب له".

محرز: حلمت باللعب لمارسيليا.. لكنهم لم يؤمنوا بي

وأشار محرز إلى أنه تأثر بأساطير النادي مثل دروجبا وريبيري ونيانج، لكنه قال: "مسيرتي أخذت اتجاهًا مختلفًا".

وكان مارسيليا قد رفض التعاقد مع محرز في 2014، إذ اعتبره المدير الرياضي آنذاك، جوزيه أنيجو، غير مناسب لحجم الفريق.

لكن النجم الجزائري أثبت العكس، إذ كتب التاريخ مع ليستر سيتي بإحراز الدوري الإنجليزي في 2016، قبل أن يحقق إنجازات كبرى مع مانشستر سيتي.