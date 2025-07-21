نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يشيد بـ جون إدوارد بسبب صفقات الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالمدير الرياضي الجديد جون إدوارد، بعد الصفقات الجديدة القوية التي أبرمها الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الأخيرة استعدادًا للموسم الجديد.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جون إدوارد في الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، صنع مجهود كبير".

وتابع:" أمس الزمالك قرر رحيل مصطفي شلبي وسيد نيمار مقابل الحصول على 25 مليون وتعاقد مع أحمد ربيع، وهذا نجاح كبير يحسب للمدير الرياضي للزمالك جون إدوارد".

وأوضح كريم رمزي:" من اول يوم تعاقد فيه نادي الزمالك مع جون إدوارد، قلت أنه إضافة كبيرة لنادي الزمالك".

وأتم: "الزمالك تعاقد مع لاعبين السهم بتاعها أخضر، وصفقات للمستقبل والفريق سيكون منافس قوي في الموسم القادم للأهلي وبيراميدز".