نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الأهلي في معسكر تونس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراتين في معسكر إعداد الفريق الأول، والمقام حاليا بدولة تونس الشقيقة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباريات الأهلي والقنوات الناقلة

يخوض فريق الأهلي غدا الإثنين الساعة السادسة بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أول مبارياته أمام فريق الملعب التونسي.

وفي سياق متصل، يلعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ثاني مبارياته يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أمام فريق البنزرتي التونسي.

ومن المقرر أن تذاع مباريات معسكر إعداد فريق الأهلي بمدينة طبرقة بدولة تونس عبر قناة الأهلي.

يذكر أن بعثة فريق الأهلي ستعود إلى القاهرة بعد معسكر إعداد تونس، يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.