نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث صفقات جديدة لطنطا تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي عن تعاقدها مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الحالية حيث تم التعاقد مع كلا من:

احمد راشد

لاعب الاتحاد السكندرى، والقناه

حجاج عويس

لاعب النصر، المصرى، زد، بتروجيت

هشام رأفت

لاعب، القناه، والإنتاج، المصرية للإتصالات

هذا ويواصل الفريق الإول تدريباتة اليومية علي ملعب النادي ويلتقي فريق منية سمنود وبسيون وديًا الأربعاء والخميس

