نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخماسية نظيفة.. ليفربول يسحق ستوك سيتي وديا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كاسحًا على ستوك سيتي 5-0، في مباراة ودية أُقيمت اليوم الأحد خلف الأبواب المغلقة، على ملعب مركز تدريب "أكسا"، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

تألق المهاجم داروين نونيز بتسجيله "هاتريك" خلال أول 20 دقيقة من الشوط الأول، قبل أن يضيف كل من ريو نغوموها وفيديريكو كييزا هدفين آخرين، ليختتم "الريدز" اللقاء بخماسية نظيفة.

واعتمد المدرب على تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، وشارك معظم لاعبي الفريق الأول، بمن فيهم النجم المصري محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وأندي روبرتسون، في الشوط الأول، قبل أن يتم استبدالهم بالكامل مع بداية الشوط الثاني.

ويستعد ليفربول للمغادرة قريبًا إلى آسيا لخوض جولته التحضيرية الصيفية، بعد تحقيقه الفوز الثاني تواليًا هذا الصيف.