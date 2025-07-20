الخميس القادم .. انتهاء المهلة المحددة للأندية لتأكيد مشاركتها فـي مسابقات اليد للموسم الرياضي الجديد

تنتهي يوم «الخميس القادم» المهلة التي حددها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المسابقات للاندية لتأكيد مشاركاتها في مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2025/‏‏2026م، والذي يشتمل على 8 مسابقات هي دوري الناشئين مواليد 2008 م وما فوق وسيكون الموعد المقترح للانطلاق 15 اغسطس القادم و دوري الشباب مواليد 2006/‏‏2007 م والانطلاقة 22 اغسطس القادم و دوري الدرجة الثانية والبداية ستكون 14 نوفمبر القادم ومباراة السوبر للاندية الأربعة الأوائل «نادي عمان واهلي سداب ومسقط والسيب» سيكون خلال الفترة من 18 الى 21 يناير 2026م بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني الاول لكرة اليد للصالات في البطولة الآسيوية ومسابقة درع الوزارة الخامس عشر «بداية الدور الأول» يوم 2 يناير 2026 م ودوري الدرجة الاولى بمشاركة 8 أندية وستكون الانطلاقة يوم 30 يناير 2026 م ودوري الشواطئ «ناشئين» شهر فبراير 2026 م والدوري النسائي شهر ابريل 2026م.

وقد اعلن الاتحاد مواعيد وفترات تسجيل اللاعبين العمانيين والاجانب، حيث يسمح بتسجيل لاعبين اثنين اجانب لكل ناد على الا يكون أحدهم حارس مرمى وستكون فترة التسجيل الاولى للاعبين العمانيين والاجانب بالدرجة الثانية تبدا من يوم الاثنين 6 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادمين، اما فترة التسجيل الثانية تبدأ من يوم 1 يناير 2026 م وحتى 15 من نفس الشهر، بينما ستكون فترة تسجيل اللاعبين بالدرجة الأولى «الفترة الأولى» تبدأ من يوم الاثنين 6 اكتوبر القادم وتنتهي يوم 15 يناير 2026 م، أما فترة التسجيل الثانية ستكون من يوم 26 فبراير 2026 م وحتى 26 مارس 2026م. وحدد الاتحاد بان مسابقة درع الوزارة الخامس عشر ستلعب الاندية التي أكدت مشاركتها بالمسابقة بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ويستثني أندية «نادي عمان واهلي سداب والسيب ومسقط» من اللعب في الادوار الأولى في حين تصعد الأندية الأربعة التي لعبت الادوار الاولى وتاهلت مع الاندية الأربعة «نادي عمان واهلي سداب والسيب ومسقط» على ان يكون دور الثمانية قرعة مفتوحة بين الأندية الثمانية . كما سيتم دعوة مندوبي اندية الدرجة الاولى للاجتماع مع لجنة المسابقات لوضع آلية مسابقة الدرجة الأولى «دوري عام السلطنة». الجدير بالذكر أن اتحاد كرة اليد نظم الموسم الماضي 7 مسابقات حيث توج بلقب دوري الناشئين نادي مسقط وحل نادي السيب ثانيا و نزوى ثالثا، ودوري الشباب توج بالمركز الأول نادي مسقط ونزوى ثانيا والسيب ثالثا، ومسابقة كأس السوبر توج بالمركز الأول نادي عمان والسيب ثانيا ودوري الشواطئ للناشئين خطف المركز الأول نادي مسقط ومصيرة ثانيا و السيب ثالثا و توج نادي صحم بالمركز الأول في دوري الدرجة الثانية وحل نادي صحار ثانيا والنصر ثالثا وفي دوري الدرجة الاولى توج نادي عمان باللقب وأهلي سداب وصيفا ونادي السيب ثالثا وفي مسابقة درع الوزارة الرابع عشر احتفط نادي عمان باللقب وجاء نادي اهلي سداب ثانيا والسيب ثالثا.