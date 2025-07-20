اتحاد الكرة الآسيوي يفتتح اليوم فعاليات المؤتمر الطبي الثامن

كوالالمبور ـ د. ب. أ: ينطلق اليوم الاثنين البرنامج التمهيدي للمؤتمر الطبي الثامن في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يُتوقّع أن يكون حدثاً غنياً بالمعلومات والرؤى الطبية المتقدمة، على أن تُقام الجلسة الافتتاحية الرسمية يوم الأربعاء المقبل. ويُعقد المؤتمر بين يومي 21 و25 يوليو تحت شعار «الطب والعلوم – نحو مستقبل متغيّر»، حيث يجتمع نخبة من الخبراء العالميين لتبادل أحدث التطورات في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة، أمام أكثر من 700 مشارك، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، وسيتناول المؤتمر مجموعة من الاتجاهات المتقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، وكرة القدم النسائية. ويتضمن البرنامج التمهيدي، والذي يمتد ليومين، سلسلة من الورش والدورات التدريبية المركّزة في مواضيع مثل الطب الطارئ في كرة القدم والعلاج الطبيعي الرياضي وإجراءات مكافحة المنشطات والتدريب العملي على التصوير بالأشعة فوق الصوتية للجهاز العضلي الهيكلي.

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