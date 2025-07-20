نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني أكبر صفقة بيع بعد مرموش.. فرانكفورت ينقل هدافه إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني صفقة انتقال المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل نحو 95 مليون يورو (110 ملايين دولار)، وفقا لشبكة "سكاي" والصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

ومن المقرر أن ينضم المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما إلى ليفربول بعقد لمدة ست سنوات، حتى صيف 2031. ولم يؤكد الناديان الصفقة حتى الآن.

وسيكون إيكيتيكي ثاني الصفقات الكبرى في الدوري الألماني بعد انتقال الألماني الدولي فلوريان فيرتز، من باير ليفركوزن إلى ليفربول.

وأبرم فرانكفورت ثاني صفقة كبرى هذا العام بعد بيع المهاجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي مطلع العام الجاري مقابل 75 مليون يورو.

وقبل نحو عامين انتقل المهاجم كولو مواني من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو.

وانضم إيكيتيكي إلى فرانكفورت قادما من باريس سان جيرمان مطلع عام 2024، في البداية على سبيل الإعارة، قبل ضمه بشكل نهائي مقابل 16 مليون و500 ألف يورو.

وفي الموسم الماضي سجل إيكيتيكي 22 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وحاول نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع إيكيتيكي مقابل 80 مليون يورو، حسب تقارير إعلامية، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب الفريق الألماني.