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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. الكشف مواعيد مباريات الأهلي الودية بمعسكر تونس والقنوات الناقلة.

أعلنت قناة الأهلي عن بث مباريات الفريق الودية خلال معسكر الفريق القائم خلال الوقت الحالي بتونس.

حيث يخوض فريق الأهلي معسكر في تونس تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك تحضيرا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تكون مدة المعسكر 10 أيام بدء من 18 يوليو الجاري، وينتهي يوم 27 من نفس الشهر.

مباريات الأهلي الودية بمعسكر تونس

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المواجهات التالية خلال معسكر تونس:

ويلعب الأهلي يوم الإثنين الموافق 21 يوليو ضد الملعب التونسي، حيث ستلعب المباراة على 3 أشواط مدة كل شوط 45 دقيقة، ولذلك بطلب من المدير الفني الاسباني خوسيه ريبيرو لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

كما سيشارك الأهلي في مباراة أخرى يوم 25 يوليو ضد البنزرتي التونسي.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في معسكر تونس

ومن المقرر أن تبث قناة الأهلي المباراتين في تمام الساعة الثامنة مساءً من يومي 21 و25 يوليو.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، وبالتحديد يوم 8 أغسطس، ومن المقرر أن تجري قرعة الدوري الممتاز يوم 27 يوليو الجاري لتحديد جدول المسابقة.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد مباريات كأس السوبر المصري، وستبدأ الفرق المصرية مشاركتها في البطولات القارية في شهر سبتمبر المقبل سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في شهر سبتمبر من عام 2023.

وكان قد انهى الأهلي الموسم بعدما ودع كأس العالم للأندية من مرحلة المجموعات.