نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراته الودية أمام الصفاقسي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته الأساسية المختارة لخوض مباراته الودية الأولى بمعسكره المغلق المقام حاليًا بتونس والتي تجمعه بمضيفه فريق الصفاقسي والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الطيب المهيري بمدينة صفاقس.

تشكيل المصري لمباراته الودية أمام الصفاقسي التونسي

وتضم التشكيلة كل من: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما يلعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.