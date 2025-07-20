نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم صفقة أوروبية سوبر بقرار من جون إدوارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق نهائي مع نادي لوزيرن السويسري بشأن التعاقد مع تيدي أوكو، الجناح الإيفواري للفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

الزمالك يحسم صفقة أوروبية سوبر

وأوضح المصدر أن الصفقة تم حسمها مقابل 300 ألف دولار، وذلك نظرًا لتبقي موسم واحد فقط في عقد اللاعب مع الفريق السويسري، ما سهل من عملية التفاوض بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيوقع على عقد مدته ثلاث سنوات مع نادي الزمالك، مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 450 ألف دولار، مع وجود بند يسمح بتمديد العقد لموسم رابع بناءً على رغبة الطرفين.

يحمل تيدي أوكو الجنسيتين الإيفوارية والفرنسية، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر، مع أفضلية في استخدام القدم اليسرى، وهو ما يمنحه مرونة هجومية كبيرة يمكن أن تُفيد الزمالك في الموسم الجديد.

وخلال الموسم المنقضي مع لوزيرن، شارك أوكو صاحب الـ27 عامًا في 42 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 10 أهداف، كما قدّم 7 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته الهجومية إلى 17 مساهمة، ما يعكس قدراته الفنية والتهديفية العالية.