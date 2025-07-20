نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفر بليت يهزم برشلونة في "قمة الأساطير" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تواجه أساطير فريقي برشلونة الإسباني وريفر بليت الأرجنتيني في مباراة استعراضية في بوينوس آيرس انتهت بفوز ريفر بثنائية نظيفة.

أحرز ثنائية ريفر بليت في المباراة التي أقيمت في ملعب "مونومنتال" وسيطر عليها أصحاب الأرض، أليخاندرو "تشوري" دومينغيز وأرييل "بوريتو" أورتيغا.



وحظي فريق برشلونة بمشاركة خيسوس أنجوي، فيليب كريستانفال، سيرجي بارجوان كقائد، فرانك دي بوير، فرناندو نافارو، جايزكا مينديتا، فيليب كوكو، إدميلسون، خوان بابلو سورين، جيرارد لوبيز، جيوفاني، فيتور بايا، فريدريك ديهو، صامويل أوكونوو، مارك فالينتي، رونالد دي بوير ونوليتو.

ولعب في صفوف ريفر كل من مارسيلو باروفيرو، أرييل فرانكو، جوناتان ميدانا، غييرمو ريفارولا، ماتياس أبيليراس، نيكولاس دومينغو، ليوناردو بونزيو، أليخاندرو دومينغيز كقائد، أرييل أورتيغا، رودريغو مورا، فرناندو كافيناغي، جيوردانو، دانيلو غيرلو، والتر أسيفيدو، إستيبان فويرتس، نيلسون كويفاس وغييرمو بيريرا.

وجاءت المباراة التي حملت اسم 'Choque de Leyendas' (صدام الأساطير) ضمن جولة دولية لأساطير برشلونة وتأتي بعد مرور 61 عامًا على آخر مباراة جمعت الفريقين في الأرجنتين.

وأقيمت تلك المباراة عام 1964 وفاز حينها ريفر بنتيجة 5-1.