نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات دي بروين بعد انتقاله إلى نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد النجم البلجيكي كيفن دي بروين أن ارتداءه رقم الأسطورة دييغو مارادونا خلال التدريبات مع نابولي يُعدّ شرفًا كبيرًا له، لكنه لا يُمثّل أي ضغط إضافي. دي بروين، الذي انضم إلى نابولي الشهر الماضي بصفقة انتقال حر بعد مسيرة حافلة امتدت لعشر سنوات مع مانشستر سيتي، ظهر السبت لأول مرة في مؤتمر صحافي بعد أسبوعه الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك وفقًا لشبكة «The Athletic».

وسيرتدي دي بروين (34 عامًا) القميص رقم 11 في الموسم المقبل، لكن نابولي رحّب به بمنحه شورت التدريب الذي يحمل الرقم «10» تكريمًا لرمزية مارادونا، الذي قاد الفريق بين عامي 1984 و1991 إلى إنجازات تاريخية، أبرزها لقبان في الدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.

وعن هذه المبادرة، قال دي بروين: «تفاجأت قليلًا في البداية، لأني أعلم أن الرقم 10 قد تم تجميده تكريمًا لمارادونا. لكن من جانب آخر، هو شرف كبير من الفريق والنادي أن يمنحاني هذه المسؤولية الرمزية».

وأضاف: «لا أعتقد أن الأمر يضيف ضغطًا إضافيًا. الضغط موجود بطبيعته عندما تلعب لأندية كبيرة مثل نابولي. هناك تطلعات دائمة للفوز، وكل لاعب يعرف جيدًا المطلوب منه. الرقم بحد ذاته لا يصنع الفارق. مارادونا رمز كبير وأسطورة مرتبطة بتاريخ نابولي، وأنا ممتن وفخور، لكنني أمتلك طابعي الخاص، وسأحاول تقديم أفضل ما لدي لإسعاد الجماهير».

وكان دي بروين قد عبّر نهاية الموسم الماضي عن استغرابه من عدم تلقيه عرضًا لتمديد عقده مع مانشستر سيتي، رغم مساهمته في حصد 16 لقبًا مع النادي منذ انضمامه إليه عام 2015 من فولفسبورغ الألماني.

وتحدّث عن شعوره بعد أن أصبح لاعبًا حرًا للمرة الأولى في مسيرته، قائلًا: «كانت فترة غريبة ومليئة بالتوتر. طوال مسيرتي كنت مرتبطًا بعقود، وكان كل صيف سهلًا بالنسبة لي. لكن الموسم الماضي مضى دون أي تطور، وبدأت أشعر بالقلق».

وأوضح: «وصلتني عدة عروض، لكن مشروع نابولي كان الأكثر إقناعًا. لم يكن الأمر فقط متعلقًا بالمنافسة، بل أيضًا بأسلوب الحياة. الشمس والمناخ وكل التفاصيل كانت مختلفة عما اعتدت عليه، لكنها جذبتني».

وختم دي بروين: «أنا في الـ34 من عمري، وما زلت أعتقد أنني قادر على الأداء بمستوى عالٍ. ولأنني أمارس كرة القدم، سأبذل أقصى ما لدي، وعندما أشعر بأن الوقت قد حان للتوقف، سأتخذ القرار. لكن حاليًا، ما زلت جاهزًا لإثبات نفسي».