رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلي في صفقة انتقال حر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي سيراميكا كليوباترا خلال الساعات القليلة الماضية في حسم إجراءات التعاقد مع كريم نيدفيد، نجم خط وسط النادي الأهلي، وذلك في صفقة انتقال حر، لينضم إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلي في صفقة انتقال حر

وكان اللاعب قد حصل مؤخرًا على الاستغناء الرسمي من النادي الأهلي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين جميع الأطراف بشأن التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالصفقة. ومن المقرر أن ينتظم نيدفيد في تدريبات فريق سيراميكا اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريق الذي يحمل لقب كأس الرابطة المصرية، لانطلاقة الموسم الكروي المقبل.

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي، فقد حصل كريم نيدفيد على الاستغناء بشكل مجاني، كنوع من التقدير لمسيرته الطويلة وجهوده المتواصلة مع الفريق الأحمر على مدار سنوات، حيث كان أحد العناصر المخلصة للنادي في فترات متعددة.

وجاء قرار رحيل نيدفيد بناءً على رؤية فنية من الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي منح اللاعب الضوء الأخضر للمغادرة، في ظل الاكتفاء بعدد كبير من اللاعبين المتاحين في مركز خط الوسط.

وبهذا التعاقد، يواصل نادي سيراميكا كليوباترا تدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا لموسم يأمل فيه الفريق تحقيق نتائج إيجابية والاستمرار في تقديم مستويات قوية على الصعيدين المحلي والبطولات المختلفة.