لاعب ريال مدريد السابق يتلقى انتقادًا لاذعًا بسبب تصريحات مهينة للمرأة

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أحمد جودة - القاهرة - هاجمت الممثلة الإسبانية سارة سالامو، الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية، اللاعب المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" بسبب تصريحات أثارت جدلًا واسعًا تم اعتبارها مهينة للمرأة.

وكان لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، تحدّث فيه عن ما يراه "الصفات الأصلية للرجال والسيدات قائلًا: النساء يفشلن، أنتنّ تقضين على الرجولة بجعل المجتمع مفرط الحساسية. احتضنّ طاقتكن الأنثوية: الرعاية، العطاء، الإنجاب، التنظيف، والحفاظ على المنزل، الذي يُعدّ أغلى ما نملك لنا نحن الرجال.

وأضاف: لا تخفن من أن يقودكنّ رجل يريد فقط إسعادكنّ، نحن لا نعرف الجنة من دونكن.

وفي ما بدا أنه نقد موجه للرجال، قال أيضًا: نحن نخطئ بعدم الالتزام، ووضع شريكاتنا في آخر اهتماماتنا، والتخلي عن عاداتنا كرجال محترمين. أفهم أن التعبير عن مشاعرنا بات صعبًا لأن هناك من يحاول القضاء على الرجولة.

وردت سارة سالامو بحدة على هذه التصريحات، مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل، وكتبت: لو قلت لك ما يجب أن تهتم به أنت... آمل أن تكون فيفا قد بدأت بالفعل التحرك ضد هذه التصريحات المقلقة.

وتابعت عبر حساباتها: ما قاله لا يقتصر على انتهاك قيم المساواة والاحترام التي يفترض أن يمثلها عالم كرة القدم، بل هو تراجع خطير في وقت يجب أن يكون فيه الرياضيون قدوة لا مصدر خجل.

وأوضحت أن تصريحات هيرنانديز ليست مجرد رأي بل "تكريس لذكورية عنيفة ومتجذرة"، مضيفة: حين يقول لاعب يتمتع بمتابعة عالمية إن على النساء البقاء في المنزل، فهذا ليس رأيًا، بل خطابا يجب معاقبته.

وطالبت سالامو بأن تكون فيفا واضحة وحازمة قائلة: الالتزام الحقيقي بالمساواة لا يُكتب على اللافتات ولا يتم تصويره في إعلانات، بل يُترجم إلى قرارات وعقوبات وحدود واضحة. وهذا الموقف يتطلب ذلك.

وختمت: من المرهق أنه في عام 2025 ما زلنا بحاجة إلى تكرار أن النساء لهن الحق في الأحلام والطموحات نفسها. لكننا مستمرون. من أجلنا، من أجل بناتنا وأيضًا من أجل أبنائنا... لأنهم يستحقون أن يروا أن كرة القدم والعالم يأخذان العدالة والمساواة على محمل الجد.